Обход станицы Ленинградской будет строить АО «Донаэродорстрой»

Контракт на строительство обхода станицы Ленинградской будет подписан с единственным участником торгов АО «Донаэродорстрой». Как сообщает РБК Краснодар, Цена контракта составила 1,4 млрд руб., подрядчик должен завершить работы в ноябре 2020 года.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, закупку на подряд по строительству третьего этапа обхода станицы Ленинградской (от станицы Стародеревянковской через станицу Ленинградскую до станицы Кисляковской) в Ленинградском районе Кубани разместило две недели назад министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Максимальная цена закупки составляла 1,45 млрд руб.

Планируется, что работы должны быть выполнены с момента заключения госконтракта до ноября 2020 года. Первый этап работ планируется произвести с даты заключения контракта до 29 ноября 2019 года, второй с 10 января до 31 марта 2020 года, третий - с 1 апреля до 31 июля 2020 года и четвертый — с 3 августа по 30 ноября 2020 года. Финансирование будет вестись из краевого бюджета: 66 млн руб. в 2019 году и 1,38 млрд руб. в 2020 году.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Донаэродорстрой» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1992 году как фирма по строительству автомобильных дорог и магистралей. Уставный капитал общества – 24,5 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль – 223,3 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, АО «Донаэродорстрой» произвело ремонт нескольких участков трассы М-4 «Дон» в районе восточного обхода Краснодара в начале текущего года, кроме того, компания выполняла работы по созданию новой очереди «Подъезда к аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону и стало победителем конкурса на реконструкцию участка автомобильной дороги М-4 «Дон» в Ростовской области с 1024-го до 1036-го км (обход Аксая).

Дмитрий Михеенко