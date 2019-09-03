Стоимость строительства обхода станицы Ленинградской оценили в 1,45 млрд рублей

Министерство транспорта Краснодарского края разместило на сайте госзакупок тендер на строительство третьего этапа обхода станицы Ленинградской (от станицы Стародеревянковской через станицу Ленинградскую до станицы Кисляковской) в Ленинградском районе Кубани. Максимальная цена закупки — 1,45 млрд руб.

Планируется, что работы должны быть выполнены с момента заключения госконтракта до ноября 2020 года. Первый этап работ планируется произвести с даты заключения контракта до 29 ноября 2019 года, второй с 10 января до 31 марта 2020 года, третий - с 1 апреля до 31 июля 2020 года и четвертый — с 3 августа по 30 ноября 2020 года. Финансирование будет вестись из краевого бюджета: 66 млн руб. в 2019 году и 1,38 млрд руб. в 2020 году. Аукцион пройдет на электронной площадке по 44-ФЗ.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, до 2024 года в Краснодарском крае планируется построить автодорожные обходы станицы Ленинградской и города Тимашевска. К этому времени предусмотрено увеличение до 70,9% доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию. Также запланировано снижение количества мест концентрации ДТП до 50%.

Дмитрий Михеенко