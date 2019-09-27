Бывший гендиректор воронежского «Элмаша» Владимир Панов требует восстановления через суд

Отстраненный от должности 12 сентября гендиректор ОАО «Элмаш» (владеет недвижимостью и инфраструктурой, на которых работает АО «Гидрогаз») Владимир Панов обратился в Ленинский райсуд Воронежа с иском к работодателю о восстановлении в должности гендиректора. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе «Элмаша». Заседание назначено на 16 октября.

Бывший руководитель намерен оспорить «незаконный созыв общего собрания акционеров и его решения, приведшие впоследствии к силовому захвату предприятия» и регистрации Дмитрия Маркова в качестве гендиректора. Ранее Владимир Панов уже обратился в правоохранительные органы с просьбой изучить «рейдерский захват» предприятия.

Напомним, топ-менеджеры воронежского производителя гидравлического и пневматического оборудования «Гидрогаз» (ежегодный оборот — почти 1 млрд руб.) не смогли договориться о распределении полномочий после объединения производственной структуры с оборудованием и юрлица с недвижимостью. Господин Марков говорит, что акционеры уже отправили в отставку его партнера и он сам теперь возглавляет обе структуры.

Подробнее о конфликте — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин