В Челябинске суд признал банкротом одну из компаний застройщика Сребрянского

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом строительную компанию «Радуга», аффилированную с предпринимателем Александром Сребрянским. Введена процедура конкурсного производства. Основным кредитором выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, сумма исковых требований – 76 млн руб. Информация о решении суда содержится в картотеке арбитражных дел.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (структура АО «ДОМ.РФ») направил в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании застройщика банкротом в июне этого года. Компания привлекла средства граждан для возведения семи домов в жилом комплексе «Радуга». Договоры долевого участия заключили 701 человек. В начале 2018 года работы на всех объектах были остановлены. Три дома в ЖК «Радуга» находятся в высокой степени готовности, на достройку комплекса требуется 750 млн руб.

Предприниматель Александр Сребрянский, который управлял СК «Радуга» во время заключения договоров с дольщиками, в 2018 году был арестован за мошенничество в особо крупном размере. Всего с 2017 года в отношении бизнесмена было возбуждено несколько дел по фактам хищения средств более тысячи дольщиков при возведении 22 объектов в Челябинске и Копейске компаниями ООО «Уралстрой», ООО «Проект Парковый-1», ООО «РегионПроект», ООО «Стройинвест», ООО «Фирма Челябстройподрядчик», ООО «КапиталДом», ООО «СтройДом». Уголовные дела объединены в одно производство. С июля по ноябрь 2018 года предприниматель находился под домашним арестом, затем его отпустили на свободу под залог 2,5 млн руб. 23 мая этого года господина Сребрянского вновь отправили в следственный изолятор.