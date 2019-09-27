Стоимость проезда в нижегородском метро не изменится в 2019 году

В 2019 году стоимость проезда в нижегородском метро поднимать не будут, тариф останется прежним – 28 руб. при оплате наличными и 26 руб. при оплате банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее директор муниципального предприятия «Нижегородское метро» Олег Яушев заявил, что себестоимость поездки составляет 55 руб. 85 коп. В связи с этим в региональную службу по тарифам (РСТ) было направлено предложение о повышении стоимости проезда с 28 руб. до 35 руб. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в РСТ, предложение находится на рассмотрении: «Вопросы необходимости пересмотра стоимости проезда в метро и размера тарифа будут решены после проведения анализа экономической обоснованности предложения МП “Нижегородское метро”».

Анастасия Еремина