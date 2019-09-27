Вместо «Люксора» в воронежском ТРК «Арена» открылся кинотеатр «Синема Парк»

С 27 сентября на месте закрывшегося кинотеатра «Люксор» в воронежском ТРК «Арена» открылся семизальный мультиплекс объединенной сети кинотеатров «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула кино»), сообщили в «Кино Окко». Кинотеатр стал 77-м в составе объединенной сети и вторым в Воронеже.

Семь кинозалов рассчитаны на 977 мест, общая площадь кинотеатра — 2,6 тыс. кв. м. Кинотеатр планируется переоборудовать под формат сети, но ребрендинг и реконструкция будут проходить без остановки работы.

Ранее управляющее торгово-развлекательным комплексом «Арена» ООО «Талай» из-за долгов расторгло договор аренды с «Люксором». По мнению участников рынка, ситуация с воронежским «Люксором» стала продолжением финансовых проблем сети, которая с 2017 года сокращает количество кинотеатров: с начала 2019 года на нескольких входящих в сеть юрлицах были введены процедуры банкротства.

Подробнее об уходе «Люксора» из «Арены» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин