В Черепаново после ремонта открыт парк отдыха «Березовая роща»

На территории парка уложена тротуарная плитка, выполнено озеленение, освещение, обустроены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, а также открыты воркаут-зона и спортивная площадка, доступные для всех жителей. Общая стоимость работ составила более 28,5 млн руб.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, парк «Березовая роща» благоустроен по национальному проекту «Жилье и городская среда». В регионе это федеральное направление реализуется с 2019 года.

Высокую востребованность проекта как со стороны граждан, так и со стороны муниципальных образований, в ходе оперативного совещания 23 сентября подчеркнул губернатор региона Андрей Травников. «Несмотря на то, что в названии сохранилось слово „городской“, эти проекты реализуются и в сельской местности. На территории многих населенных пунктов появляются островки притяжения молодежи, семей с детьми, жителей разных возрастов. Мы практикуем комплексный подход, стараемся совместить реализацию этого проекта с другими — „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, „Инициативное бюджетирование“, с мероприятиями, проводимыми на средства грантовой поддержки и инициированными общественными организациями»,— отметил глава региона.

Также в Черепановском районе по нацпроекту в этом году благоустроены дворовые территории многоквартирных домов, заасфальтированы дороги, установлено освещение и озеленение, установлены малые архитектурные формы, организованы детские и спортивные площадки.

Всего в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году в Новосибирской области задействовано 175 объектов: 117 дворовых территорий и 58 общественных пространств.