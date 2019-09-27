Уголовное дело возбуждено в отношении директора динского ООО «Стилтех»

Следственный отдел по Динскому району СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего директора ООО «Стилтех». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работнику (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Как сообщили в следственном ведомстве, с июля 2018 года по настоящее время гендиректор общества не выплатил в полном объеме заработную плату слесарю. Задолженность по зарплате перед работником составила 385 тыс. руб. При этом, по данным следователей, у руководителя предприятия имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды.

В настоящее время назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также ведется работа по иным сотрудникам предприятия, перед которыми также может иметься задолженность по зарплате.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что на Армавирском машиностроительном заводе – филиале ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» – 760 работникам с июня по июль 2019 года не выплачивали заработную плату. В итоге сумма долга составила более 22,8 млн руб. Директор организации был оштрафован за нарушение норм трудового законодательства. Долг по зарплате был погашен в полном объеме.

Василий Хитрых