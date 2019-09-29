Динамика цен на вторичную недвижимость в крупных городах России

Город Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), сентябрь 2018 Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), август 2019 Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), сентябрь 2019 Динамика средней стоимости, сентябрь 2019/сентябрь 2018 Динамика средней стоимости, сентябрь 2019/август 2019 Москва 192207 206521 207643 8,00% 0,50% Санкт-Петербург 116869 124051 124748 6,70% 0,60% Нижний Новгород 65771 70935 71610 8,90% 1,00% Казань 74615 81819 83616 12,10% 2,20% Самара 60791 62877 63672 4,70% 1,30% Уфа 67074 71932 72055 7,40% 0,20% Краснодар 58319 63901 64386 10,40% 0,80% Волгоград 49018 51172 51909 5,90% 1,40% Воронеж 46536 50852 51137 9,90% 0,60% Екатеринбург 70285 74504 74219 5,60% -0,40% Красноярск 54933 62730 62598 14,00% -0,20% Новосибирск 66672 71998 72100 8,10% 0,10% Омск 44631 47623 47787 7,10% 0,30% Пермь 56302 58480 60161 6,90% 2,90% Челябинск 40877 41411 41458 1,40% 0,10%