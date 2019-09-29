Динамика цен на вторичную недвижимость в крупных городах России

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|Город
|Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), сентябрь 2018
|Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), август 2019
|Средняя стоимость (руб. за 1 кв. м), сентябрь 2019
|Динамика средней стоимости, сентябрь 2019/сентябрь 2018
|Динамика средней стоимости, сентябрь 2019/август 2019
|Москва
|192207
|206521
|207643
|8,00%
|0,50%
|Санкт-Петербург
|116869
|124051
|124748
|6,70%
|0,60%
|Нижний Новгород
|65771
|70935
|71610
|8,90%
|1,00%
|Казань
|74615
|81819
|83616
|12,10%
|2,20%
|Самара
|60791
|62877
|63672
|4,70%
|1,30%
|Уфа
|67074
|71932
|72055
|7,40%
|0,20%
|Краснодар
|58319
|63901
|64386
|10,40%
|0,80%
|Волгоград
|49018
|51172
|51909
|5,90%
|1,40%
|Воронеж
|46536
|50852
|51137
|9,90%
|0,60%
|Екатеринбург
|70285
|74504
|74219
|5,60%
|-0,40%
|Красноярск
|54933
|62730
|62598
|14,00%
|-0,20%
|Новосибирск
|66672
|71998
|72100
|8,10%
|0,10%
|Омск
|44631
|47623
|47787
|7,10%
|0,30%
|Пермь
|56302
|58480
|60161
|6,90%
|2,90%
|Челябинск
|40877
|41411
|41458
|1,40%
|0,10%