Кредиторы завода «Седин» проведут инвентаризацию незавершенного производства

На собрании кредиторов ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» большинством голосов было принято решение обязать конкурсного управляющего провести инвентаризацию незавершенного производства предприятия.
Речь, согласно протоколу собрания, опубликованному в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, идет о выявлении остатков заделов (деталей, узлов, агрегатов) и не законченных изготовлением и сборкой изделий, не использованных при исполнении заказа по Госконтракту от 29 сентября 2011 года на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по созданию прецизионного обрабатывающего центра модульной конструкции для обработки особо крупных деталей. Также решено провести инвентаризацию нематериальных активов должника в составе прав на результаты НИОКР, выполненных должником при исполнении указанного государственного контракта и не переданных заказчику – Минпромторгу России.
История завода имени Седина ведет свое начало с 1911 года. В советские годы предприятие являлось ведущим производителем станков в стране и экспортировало их в 65 стран мира. В постсоветское время дела на предприятии шли плохо, и в 2015 году на заводе было введено наблюдение, закончившееся банкротством. Тем не менее, при поддержке федеральных и краевых властей на мощностях завода в 2016 году был создан Южный завод тяжелого машиностроения (ЮЗТС). В мае этого года ЮЗТС отправил свой первый станок в Европу, сейчас ведутся переговоры с представителями других государств, включая Кубу. Ранее на сочинском инвестфоруме было подписано соглашение об инвестиции в предприятие 3 млрд руб.
В августе этого года победителем на публичных торгах по реализации 3,3 тыс. обыкновенных акций ЗАО «Станкозавод Седин» стало ООО «Южный завод тяжелого станкостроения». Ценные бумаги были реализованы за 55,55 тыс. руб.