Акции краснодарского завода Седина приобрел Южный завод тяжелого станкостроения

Конкурсный управляющий краснодарского ЗАО «Станкозавод Седин» Евгений Слушкин сообщил, что победителем на публичных торгах по реализации 3,3 тыс. обыкновенных акций предприятия стало ООО «Южный завод тяжелого станкостроения». Ценные бумаги были реализованы за 55,55 тыс. руб. Как сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, заинтересованность покупателя отсутствует.

Акции ПАО «Станкозавод «Седин» (12,37 % от общего количества) были выставлены на публичные торги за 1,7 млн руб. Предполагалось, что их стоимость может достигнуть ценового дня в 8,4 тыс. руб.

ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» является преемником завода имени Седина. Он создал на базе обанкротившегося предприятия в 2016 году. На развитие завода в текущем году уже потратили 700 млн руб. Основная часть этих средств пущена на покупку незавершенного производства завода имени Седина, а также на строительные работы, реконструкцию, перенос оборудования и первый оборот, необходимый для запуска линии. С завода Седина на новое производство ЮЗТС перешли порядка 100 человек. Всего на заводе создадут около 300 рабочих мест.

В настоящее время на восстановленном заводе действуют четыре специализации в сфере станкостроительства и работает уникальное специализированное оборудование по обработке деталей для станков.

История завода имени Седина ведет свое начало с 1911 года. В советские годы предприятие являлось ведущим производителем станков в стране и экспортировало их в 65 стран мира. В постсоветское время дела на предприятии шли плохо, и в 2015 году на заводе было введено наблюдение, закончившееся банкротством. Тем не менее, при поддержке федеральных и краевых властей на мощностях завода в 2016 году был создан Южный завод тяжелого машиностроения (ЮЗТС). В мае этого года ЮЗТС отправил свой первый станок в Европу, сейчас ведутся переговоры с представителями других государств, включая Кубу. Ранее на сочинском инвестфоруме было подписано соглашение об инвестиции в предприятие 3 млрд руб.

Дмитрий Михеенко