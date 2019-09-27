Погода меняет тренд

На следующей неделе в Москве будет тепло и дождливо. Воздух прогреется до 17 градусов. Ранее в Гидрометцентре прогнозировали, что примерно в это время в столице ожидается «бабье лето».

Дожди начнутся в воскресенье, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус:

«После десятидневного похолодания природа сменила тренд. И в ближайших прогнозах наметилось потепление. Уже в четверг в Москве среднесуточная температура вплотную приблизилась к климатической норме. Умеренное тепло будет и в предстоящие выходные. Днем воздух будет прогреваться до +11…+13 градусов. При этом особенно комфортно будет в субботу. А вот в воскресенье местами заморосят небольшие дожди. В начале недели также пройдут дожди. Временами они будут сильными. Однако, несмотря на это, температурный фон продолжит расти. Во вторник и среду в столице потеплеет до +14…+16 градусов. В четверг, пятницу дожди прекратятся, и станет еще теплее до +15…+17 градусов.

А к следующим выходным нас ждет, к сожалению, волна нового холодного воздуха. Уже в субботу температура воздуха вновь опустится к 10-градусной отметке».

Из-за похолодания россияне стали тратить больше денег на онлайн-развлечения, подсчитали в платежном сервисе QIWI: так, в полтора раза выросли расходы на стриминговые сервисы с сериалами по сравнению с сентябрем прошлого года, который был теплее.

Яна Пашаева