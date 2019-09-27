Более 70 юристов подписались за пересмотр приговора Наталье Прытковой и Надежде Гуреевой

В профессиональном сообществе нижегородских юристов продолжается сбор подписей под опубликованным в соцсетях открытым обращением в защиту осужденных руководителей юридической компании «Ника» Натальи Прытковой и Надежды Гуреевой.

Напомним, в августе Нижегородский райсуд приговорил обеих женщин к семи годам лишения свободы со штрафами в миллион рублей, признав их виновными в мошенничестве. Этот приговор вызвал вопросы у многих коллег осужденных юристов.

«У каждой из них есть несовершеннолетние дети: сыну Натальи 12 лет, дочери Надежды 11. Наталья вдова, ее родители – инвалиды. В результате приговора ребенок попадет под опеку к чужим людям. Считаем, что судом лишь формально перечислены, но не учтены и иные смягчающие обстоятельства – то, что к уголовной ответственности обе женщины привлекаются впервые, имеют положительные характеристики и т.д. Вызывает удивление, что суд не применил ст. 82 УК РФ, в соответствии с которой можно применить отсрочку отбывания наказания. По нашему мнению, суд должен базировать свои решения в том числе на принципах гуманизма, не лишая несовершеннолетних детей возможности общаться с матерями в наиболее трудный для становления личности период подросткового созревания. Не исключаем, что суровость наказания может быть связана с профессиональной деятельностью Натальи и Надежды. Многие наши коллеги понимают, что деятельность юриста всегда связана с конфликтом интересов, который может вылиться в результате в выяснение отношений сторон. В частности, и в других регионах мы наблюдаем немало примеров карательных мер по отношению к юристам. В данном случае неоднозначная история 2013 года, внезапно поднятая в 2017 в виде возбуждения уголовного дела и доведенная до суровых приговоров в 2019 году, вызывает множество вопросов у профессионального сообщества. Надеемся, что Нижегородский областной суд детально разберется в ситуации. Призываем всех заинтересованных лиц следить за развитием событий!», — говорится в обращении, которое поддержали более 70 юристов частных фирм, адвокатов и арбитражных управляющих (подписи продолжают поступать).

Иван Сергеев