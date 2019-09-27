Главу ярославской Торгово-промышленной палаты отпустили под домашний арест

Ярославский областной суд отменил постановление Рыбинского городского суда об аресте президента Торгово-промышленной палаты Ярославской области (ЯрТПП), директора ООО «Завод дорожных машин» Павла Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил “Ъ” его адвокат Михаил Каплин. Об освобождении господина Кузнецова из-под стражи, в частности, ходатайствовал уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Павел Кузнецов был задержан 13 сентября. Следствие обвиняет президента ЯрТПП в хищении 48 млн руб., его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплаты в особо крупном размере).

Павел Кузнецов возглавляет завод дорожных машин с 2009 года. Президентом ЯрТПП он был избран в ноябре 2018 года.

Александр Тихонов, Ярославль