Главу ярославской Торгово-промышленной палаты отпустили под домашний арест

Ярославский областной суд отменил постановление Рыбинского городского суда об аресте президента Торгово-промышленной палаты Ярославской области (ЯрТПП), директора ООО «Завод дорожных машин» Павла Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил “Ъ” его адвокат Михаил Каплин. Об освобождении господина Кузнецова из-под стражи, в частности, ходатайствовал уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.
Павел Кузнецов был задержан 13 сентября. Следствие обвиняет президента ЯрТПП в хищении 48 млн руб., его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплаты в особо крупном размере).
Павел Кузнецов возглавляет завод дорожных машин с 2009 года. Президентом ЯрТПП он был избран в ноябре 2018 года.
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