Глава ярославской торгово-промышленной палаты арестован по обвинению в мошенничестве

Рыбинский городской суд 14 сентября по ходатайству следствия заключил под арест до 13 ноября президента Торгово-промышленной палаты Ярославской области (ЯрТПП), директора ООО «Завод дорожных машин» Павла Кузнецова по обвинению в хищении 48 млн руб. Об этом “Ъ” рассказал его адвокат Михаил Каплин.

Господину Кузнецову инкриминируется ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплаты в особо крупном размере), расследованием уголовного дела занимается ФСБ. Защита намерена обжаловать постановление об аресте главы ЯрТПП. По словам адвоката, незадолго до задержания Павла Кузнецова на Заводе дорожных машин проходили оперативно-разыскные мероприятия.

Завод дорожных машин производит дорожную уплотняющую технику, автогрейдеры, снегопогрузчики, компакторы для полигонов твердых бытовых отходов и фронтальных погрузчиков. На предприятии работает более 150 человек. Павел Кузнецов возглавляет его с 2009 года. В ноябре 2018 года он был избран президентом ЯрТПП.

Александр Тихонов, Ярославль