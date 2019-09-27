Аттракционы в уфимском парке имени Якутова должны быть выставлены на торги

Арбитражный суд Москвы опубликовал перечень имущества ООО «Парк имени Ивана Якутова» (связано с предпринимателем Василием Пегановым), которое должно быть выставлено на торги за долги перед банком «Траст». Имущество находилось в залоге у «Бинбанка», требования которого позже перешли к банку «Траст», по обязательствам компании «Финвесторг-Уфа».

Банк в суде обратил взыскание на 17 аттракционов общей стоимостью 19,16 млн руб., в том числе на катальную горку «Тайфун», «Бассейн с лодками», «Цепочную карусель», автодром «Ниндзя», «Электромобили», «Батут спортивный», детское колесо обозрения, «Башню свободного падения», «Склоны», «Корсар», «Семейный поезд», батуты «Футбол» и «Микки Маус», выпущенные в 1999 – 2011 годах.

Подробнее о том, как банк «Траст» изымает имущество уфимских должников, в материале "Ъ-Уфа" «"Траст" устраивает аттракционы».