«Траст» устраивает аттракционы

Банк «Траст» накладывает новые санкции на уфимские проекты, связанные с предпринимателем Василием Пегановым. По требованию банка арбитражные суды уже обязали выставить на продажу право аренды 9 га земли в уфимском парке имени Ивана Якутова и расположенное в парке ресторана «Тихая гавань». В ближайшее время такая же участь ожидает аттракционы парка, находящиеся в залоге у банка, и развлекательный комлекс «Веселый Роджер» с участком под ним. Имущество заложено по обязательствам компании «Финвесторг-Уфа», задолжавшей банку около 1 млрд руб. По мнению экспертов, даже если объекты будут выставлены на продажу, найти на них покупателя будет не просто.

Арбитражный суд Башкирии 11 сентября приступит к рассмотрению очередных требований банка «Траст» к компании «Парк имени Ивана Якутова», управляющей активами одноименного парка в Уфе. Банк требует обратить взыскание на заложенное имущество должника.

По данным Kartoteka.ru, в апреле 2017 года «Парк имени Ивана Якутова» заложил в «Рост-банке» 17 аттракционов, в том числе «Тайфун», «Бассейн с лодками», «Автодром с машинками „Ниндзя“» и другие. Их залоговая стоимость в открытых источниках не уточняется. В пресс-службе банка «Траста» подтвердили, что добиваются взыскания на это оборудование.

Напомним, что к «Трасту» перешло право требования задолженности перед «Рост-банком» и «Бинбанком».

В конце июня арбитражный суд Башкирии по иску «Траста» обратил взыскание на другое имущество «Парка имени Ивана Якутова» — двухэтажное здание ресторана «Тихая гавань» площадью 460,2 кв. м и право аренды до февраля 2055 года земельного участка в парке площадью 9 га. Залоговая стоимость этих активов, как следует из материалов дела, составила 388 млн руб. По этой цене должник должен выставить их на продажу.

Тогда же, в июне, «Траст» потребовал в арбитражном суде Башкирии обратить взыскание на расположенный в парке развлекательный комплекс «Веселый Роджер» площадью 791 кв. м и право аренды расположенного под ним участка площадью 2,6 тыс. кв. м, заложенные компанией «Интертех». Срок аренды в материалах суда не уточняется. В банке считают, что это имущество должно быть продано на торгах суммарно за 115 млн руб. Однако по ходатайству ответчика в деле назначена судебная экспертиза рыночной стоимости имущества этих активов. Экспертиза заказана эксперту ООО «Московская служба экспертизы и оценки» Ивану Захарову, кандидатура которого была предложена «Трастом» («Интертех» просил передать право проведения экспертизе уфимской компании «Ребус»). Ее результаты ожидались в течение месяца. Однако, судя по всему, оценка затянулась. Господин Захаров вчера сообщил „Ъ“, что пока не смог приступить к оценке, так как «Интертех» не предоставил техническую документацию на объекты.

И «Парк имени Ивана Якутова» (номинальным владельцем является Альфред Мустафин), и «Интертех» (принадлежит Азату Даянову) были поручителями перед банком по долгам компании «Финвесторг-Уфа», в 2009 году привлекавшей кредит «Бинбанка» на 613 млн руб. С учетом процентов требования «Траста» к заемщику оцениваются в 1 млрд руб.

«Финвесторг-Уфа», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 79,20% принадлежит компании Horat Ltd (Британские Виргинские острова), на 19,8% — московскому ООО «Грантор» (принадлежит Horat Ltd и Наталье Пегановой — матери бизнесмена Василия Пеганова). Бенефициаром компании считают Василия Пеганова.

В «Парке имени Ивана Якутова» вчера на телефонные звонки не отвечали.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров полагает, что если суды поддержат требования банка, и объекты в парке будут выставлены на продажу, спрос на них будет небольшим. «И здание ресторана „Тихая гавань“, и комплекс „Веселый роджер“ — не новые, нуждаются в реконструкции. Право аренды участков в том виде разрешенного использования, которые они имеют сейчас, тоже не предполагает извлечение прибыли. Окупить такую покупку практически невозможно. Конечно, аренда земли в парке была бы крайне интересна, если бы эту землю перевели в категорию, предполагающую возможность застройки, но парк — это все-таки социально значимый объект и, надеюсь, изменить вид разрешенного использования никто не позволит»,— отмечает собеседник.

Булат Баширов