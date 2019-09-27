СКР возбудил уголовное дело после гибели подростка на пожаре

Управление СКР в Татарстане возбудило уголовное дело по факту пожара в заброшенном здании бывшего ресторана «Арарат» в Набережных Челнах. В результате инцидента погиб 13-летний местный житель, передает пресс-служба ведомства. Следствие рассматривает поджог в качестве основной версии.

По предварительным данным, трое подростков 2005 и 2006 годов рождения залезли в здание бывшего ресторана через окно. Один из них поджег старые матрасы, лежавшие внутри. В результате начался пожар. Двое подростков смогли выбраться наружу, а третий потерял сознание и вскоре погиб, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи выясняют все детали трагедии и решают вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Напомним, что пожар в Набережных Челнах произошел накануне вечером. Его площадь составила 600 кв.м.

"Ъ-Казань"