Аксенов сформирует правительство Крыма с помощью голосования в интернете

Министров в правительство Крыма выберут с помощью конкурса и голосования в интернете, сообщил в Facebook глава региона Сергей Аксенов. По его словам, участие в конкурсе сможет принять любой гражданин, в том числе исполняющие обязанности министров. Порядок проведения отбора будет вскоре опубликован на сайте правительства.

Кандидаты смогут подать заявку, пройти тестирование, принять участие в публичных дебатах. «Итоговым этапом станет мое личное собеседование с финалистами. Решение о назначении министров будет принято мною с учетом результатов открытого электронного голосования за претендентов на соответствующие должности»,— написал Сергей Аксенов.

Также он предложил вместе с конкурсными процедурами, предусмотренными в конкурсах по назначению глав администраций муниципальных образований, использовать «механизмы электронной/интерактивной системы голосования». Голосование господин Аксенов предлагает разместить на страницах местных органов власти. «Должностные лица не будут назначаться кулуарно»,— заявил Сергей Аксенов.

Господин Аксенов переизбран на пост главы Крыма 20 сентября. Такое решение единогласно приняли депутаты Госсовета Крыма. Сергей Аксенов опередил двух конкурентов — главного крымского коммуниста Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова.

О том, как господин Аксенов был переизбран, читайте в публикации “Ъ” «Крым получил старую новую власть».

Вадим Никифоров, Симферополь