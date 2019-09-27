Депутаты Юга России поддержали инициативу донского парламента о питании школьников

Участники XXXI конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации поддержали идею донского парламента установить стандарты школьного питания на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Ростовской области.

Сейчас основная нагрузка по организации питания школьников возложена на муниципалитеты. Депутаты отмечают, что объем выделяемых средств зависит от финансовых возможностей каждого муниципалитета, и многие населенные пункты не могут выделять суммы, достаточные для обеспечения детей качественным питанием. Так, в Ростовской области только три муниципалитета (Ростов-на-Дону, Батайск и Песчанокопский район) выделяют на питание льготных категорий детей сумму, приближенную к тому, что соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Поэтому депутаты просят Госдуму принять федеральный закон о льготном питании школьников.

Подробнее об этом читайте в материале „Ъ-Юг“ «Подайте на пропитание».

Кристина Федичкина