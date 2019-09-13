Подайте на пропитание

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области попросили председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина как можно скорее принять федеральный закон о льготном питании школьников. Сейчас обеспеченность школ питанием существенно отличается в зависимости от возможностей того или иного муниципалитета. Депутаты настаивают на разработке четких стандартов питания, а также на финансировании организации питания из федерального бюджета.



Депутаты Заксобрания Ростовской области направили председателю Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину обращение о необходимости принятия федерального закона о питании школьников. Решение о направлении обращения было принято в четверг на 12-м внеочередном заседании Заксобрании Ростовской области. Сейчас, в соответствии с Федеральным законом об образовании, организацией питания школьников занимаются муниципалитеты. На муниципальном уровне принимаются нормативные акты, которые определяют, сколько средств будет выделено на льготное питание и какие категории детей его получат. Как сказано в обращении (копия документа имеется в распоряжении редакции), проведенный в регионе мониторинг который показал, что количество льготных категорий в отдельных муниципалитетах варьируется от одной до восьми, а объем выделяемых средств зависит от финансовых возможностей каждого муниципалитета.

Расчетная стоимость двухразового горячего питания в соответствии с нормами СанПиНа составляет 136,02 руб. В среднем в регионе объем выделяемых средств на питание школьников существенно ниже, заявила председатель комитета Заксобрания Ростовской области по образованию Светлана Мананкина. «На данный момент только три муниципалитета в Ростовской области — это Ростов-на-Дону, Батайск и Песчанокопский район — выделяют на питание льготных категорий детей сумму, приближенную к тому, что соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам»,— приводит ее слова управление по информационной политике Заксобрания. По данным донских депутатов, сейчас в Ростовской области льготное питание за счет местных бюджетов получают 22% школьников (более 87 тыс. человек).

Депутаты просят коллег из Госдумы разработать четкие стандарты питания, законодательно закрепить категории получателей льготного питания, определить полномочия всех уровней власти по этому вопросу и выделить на эти цели средства федерального бюджета. «Мы знаем, что в Госдуме уже занимаются вопросом. Обращение отправляется, чтобы еще раз обратить внимание на проблему. Такие официальные документы учитываются потом при рассмотрении законопроектов»,— пояснили в ростовском Заксобрании. Также в ведомстве отметили, что вопрос актуален не только для Ростовской области, а для всех регионов, поэтому необходим именно федеральный закон.

Депутат Госдумы РФ Лариса Тутова в разговоре с «Ъ-Юг» выразила мнение, что тема школьного питания должна стать одной из приоритетных в ходе осенней работы Госдумы.

«Проект федерального закона, которым предлагается установить обеспечение школьников горячим питанием, был направлен в правительство перед уходом Госдумы на летние каникулы в конце июля. Правительство планирует рассмотреть отзыв на законопроект о горячем питании школьников в понедельник, 16 сентября. Таким образом, работа над законопроектом идет в запланированном графике, каких-либо отставании или затягивания процесса нет»,— рассказала она. По словам госпожи Тутовой, решение проблем с питанием школьников потребует довольно большого финансового обеспечения. «Так, если мы будем говорить только об одной категории, например, о детях из малообеспеченных семей, то эта сумма превышает 1 млрд рублей в год. А ведь есть еще и дети-инвалиды, и дети с ограниченными возможностями здоровья, и ребята из многодетных семей, им тоже нужна такая поддержка»,— отметила она.

Кристина Федичкина