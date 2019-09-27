«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Казани в Харбин

Компания «Уральские авиалинии» открывает авиарейсы между Казанью и Харбином, передает пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполняться с 27 октября 2019 года до 22 марта 2020-го. Самолеты будут летать раз в неделю по воскресеньям с посадкой в Екатеринбурге. Стоимость билетов начинается от 15 тыс. руб. в одну сторону и от 28,5 тыс. руб. – туда/обратно. Запуск авиасообщения приурочен к 70-летию с момента образования КНР.

Ранее сообщалось, что в октябре откроют регулярные рейсы из Якутска в Казань.

"Ъ-Казань"