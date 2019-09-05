Регулярные рейсы из Якутска в Казань откроют в октябре

С 27 октября авиакомпания «Якутия» запустит регулярные рейсы из Якутска в Казань. Самолеты будут летать один раз в неделю, говорится в сообщении перевозчика.

Рейсы будут выполняться по воскресеньям на самолете Boeing 737-700 с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Пассажиры смогут бесплатно брать с собой до 10 кг ручной клади и до 20 кг багажа. Оформить билеты можно уже сейчас, уточнили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года откроется прямой авиарейс из Казани в Доминиканскую республику. Запуском авиасообщения займется компания Azur Air.

"Ъ-Казань"