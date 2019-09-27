«КамАЗ»: «Выход с трибуны болельщикам «Спартака» не ограничивался»

ФК «КамАЗ» сделал официальное заявление в связи с инцидентом перед матчем со «Спартаком», во время которого фанатов московского клуба, по их утверждению, заперли на ключ в клетке. «Выход с трибуны болельщикам «Спартака» не ограничивался»,- говорится в нем. Они могли беспрепятственно выходить к точкам питания, в туалет, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения.

Сектор, в котором были размещены болельщики московского клуба, был укреплен дополнительными ограждениями. На трибуне установили четыре двери на входах в сектор. Двери держались закрытыми на защелки замков и контролировались контролерами-распределителями матча. Это делалось для предотвращения массового выхода фанатов «Спартака» на полосу между трибунами и ограждением поля, следует из заявления ФК «КамАЗ». «Контролёр-распорядитель, который закрыл дверь №3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка», говорится в заявлении.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что в Набережных Челнах сотрудники стадиона загнали болельщиков «Спартака» в клетку на фан-секторе и закрыли ее на ключ.

"Ъ-Казань"