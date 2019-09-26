СМИ: Фанатов «Спартака» закрыли в клетке перед матчем с «КамАЗом»

В Набережных Челнах сотрудники стадиона в загнали болельщиков «Спартака» в так называемую клетку на фан-секторе и закрыли ее на ключ. Речь идет о специально огражденном участке на стадионе, передает Sport24.

Инцидент произошел перед началом вчерашнего матча 1/16 финала Кубка России «КамАЗа» и «Спартака», в котором москвичи победили со счетом 2-1. Подобные действие стюардов противоречат правилам безопасности, уточняет издание.

Позже стало известно, что ФК «КамАЗ» готовит официальное заявление в связи с инцидентом. Кроме того, ситуацию изучают представители Российского футбольного союза. Они запросили информацию у непосредственного организатора матча и у представителей службы безопасности «Спартака».

"Ъ-Казань"