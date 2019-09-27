Subaru покажет в Токио прощальную версию WRX STI

Компания Subaru на автосалоне в Токио представит прощальную версию седана WRX STI — исполнение EJ20 Final Edition.

Автомобиль станет последней моделью в линейке японского автопроизводителя с двигателем EJ20, который использовался Subaru на протяжении 30 лет. Мотор с 1989 года получил несколько версий, отличающихся объемом и наличием наддува, и использовался как на дорожных, так и на гоночных моделях марки. В продаже останется Subaru WRX STI с двигателем семейства EJ25.

Subaru WRX STI EJ20 Final Edition поступит в продажу в единственном варианте оформления — в синем цвете с золотистыми колесными дисками BBS, серебристыми тормозными суппортами, красными акцентами в декоре кузова и отделке интерьера. Тираж спецверсии, которую купить можно будет только в Японии, составит 555 экземпляров — в честь производителя сигарет State Express 555, спонсировавшего с 1993 по 2004 годы раллийную команду Subaru.

Напомним, ранее был представлен эксклюзивный седан Subaru STI S209 для рынка США.