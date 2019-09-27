Опрос по храму Святой Екатерины пройдет под видеонаблюдением

Во время проведения опроса по выбору площадки под храм Святой Екатерины в Екатеринбурге на участках для голосования будет организовано видеонаблюдение. Кроме того, на каждом опросном участке планируется нахождение до четырех наблюдателей, рассказал председатель избирательной комиссии города Вадим Антошин. По его словам, их вправе будут предложить общественные организации и НКО, действующие на территории города. При этом желающим стать наблюдателями нужно будет обратиться в общественное объединение. Их в городе множество, подчеркнул господин Антошин.

Напомним, опрос о выборе территории под строительство храма Святой Екатерины пройдет 13 октября. Можно будет проголосовать за территорию бывшего приборостроительного завода (владельцем основной части здания является УГМК) и площадку за Макаровским мостом (земля находится в аренде у компании «Брусника»). Опрос пройдет с 8:00 до 20:00. Для голосования будет оборудован 51 пункт во всех районах города. Подсчет голосов планируется с 00:00 часов следующего дня. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей (более 10,8 тыс. человек).

К 7 октября для опроса будет распечатан первый тираж — около 100 тыс. бюллетеней. По словам Вадима Антошина, при необходимости администрация готова допечатать тираж. «В целях экономии бюджетных средств мы не будем изготавливать сразу весь тираж. По аналогии с выборами, где изготавливается не менее 70% бюллетеней от числа избирателей, нам пришлось бы изготовить 760 тыс. листов»,— рассказал господин Антошин.

Опросный лист будет считаться недействительным, если не будет поставлен ни один знак напротив двух территорий, либо сразу в двух квадратах. Испорченные по другим причинам листы также будут учтены как недействительные. Сейчас тестируется специальная компьютерная программа, которая будет применяться во время опроса. «Она и работа лиц, осуществляющий опрос, полностью гарантируют нам отсутствие каруселей, повторного голосования. Выдача опросного листа будет обеспечена только тому лицу, которое еще не получало его, тому, адрес которого относится к данному пункту проведения опроса»,— отметил глава городского избиркома. Подсчет голосов пройдет в администрации города.

Ранее храм Святой Екатерины планировали построить в сквере у театра драмы. Однако после установки забора вокруг предполагаемой стройплощадки в сквере начались массовые протесты. Они прекратились после того, как президент Владимир Путин рекомендовал местным властям провести опрос.

Мария Арабей