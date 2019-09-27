Экс-руководителю «Спецгазавтотранса» из Удмуртии Владимиру Тумаеву продлили домашний арест

Индустриальный райсуд Ижевска продлил срок домашнего ареста бывшему руководителю «Спецгазавтотранса» Владимиру Тумаеву по 27 декабря 2019 года, сохранив ранее установленные ограничения и запреты. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии 26 сентября. Кроме того, на том же заседании изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест Дмитрию Литвинову — по 25 декабря 2019 года. Суд также установил Литвинову ряд ограничений на период домашнего ареста.

Напомним, что Владимира Тумаева обвиняют в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, по найму. Ранее Владимира Тумаева обвиняли в организации покушения на убийство бизнес-партнера Вадима Стяжкина в 2017 году — в апреле 2019 года прокурор отказался в обвинении в заказном убийстве и предъявил менее тяжкое. Дмитрия Литвинова, которого следствие считает исполнителем преступления, обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека. На предыдущем заседании суда, на котором было оглашено обвинительное заключение, Владимир Тумаев назвал версию следствия «ложью», а само дело — «сфабрикованным». Дмитрий Литвинов также не признал вины.