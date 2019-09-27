В России разработали меморандум для координации работы доменов

В России разработали проект меморандума о взаимодействии и координации деятельности по формированию национальной системы доменных имен, заявил журналистам директор Координационного центра (КЦ) доменов .ru/.рф Андрей Воробьев. Меморандум был создан в рамках закона об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета. Планируется, что к меморандуму присоединятся все российские доменные регистратуры.

Как рассчитывают разработчики, меморандум позволит установить единый подход к развитию доменного пространства и обеспечению безопасности в нем. Кроме того, инициатива направлена против использования доменов в противоправных целях. С января по август в России заблокировали более 5 тыс. доменных имен за незаконный контент, рассказал господин Воробьев.

«В КЦ есть институт компетентных организаций, выявляющих случаи использования доменов в противоправных целях, после подписания меморандума он станет обязательным для всех его участников. А КЦ со своей стороны предоставит необходимый инструментарий для всех российских регистратур и аккредитованных регистраторов»,— уточнил глава центра (цитата по «РИА Новости»).

По данным агентства, меморандум наделит КЦ правом согласовывать основные принципы и направления деятельности по формированию и развитию национальной доменной зоны. В числе целей меморандума — защита прав пользователей российской доменной зоны, а также совершенствование нормативно-правового регулирования.

Меморандум был представлен на форуме «Спектр-2019» и уже разослан во все регистратуры на согласование. Его подписание планируется после 1 ноября, когда вступят в силу основные положения закона о «суверенном рунете» (за исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года). Президент России Владимир Путин подписал этот закон 1 мая. Инициатива предполагает, что в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования».

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