США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии в мае

Сирийские власти ответственны за химатаку с применением хлора, осуществленную в провинции Латакия 19 мая, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Вашингтон неоднократно обвинял президента Сирии Башара Асада в использовании химоружия против собственного населения. Господин Помпео подчеркнул, что США примут ответные меры.

«Соединенные Штаты не позволят этим атакам остаться без ответа и не потерпят, чтобы кто-то скрывал эти зверства. США будут продолжать оказывать давление на коварный режим Асада, чтобы положить конец насилию в отношении сирийских граждан и участвовать в политическом процессе под руководством ООН»,— сказал американский госсекретарь (цитата по AFP).

Россия считает, что провокации с использованием химоружия готовились в Сирии террористами группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), чтобы впоследствии обвинить в случившемся Дамаск. США уверены, что власти Сирии пытаются скрыть свое участие в химатаках, обвиняя в этом других.

О развитии ситуации в Сирии читайте в публикации “Ъ” «США ударили по прекращению огня».