Александр Поветкин о бое пока не договорился

Поединок между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером пока не подтвержден, сообщили в команде россиянина. Ранее портал Boxingscene сообщил о финальной стадии переговоров по данному поединку, который может пройти 7 декабря в Саудовской Аравии. «Бой не утвержден. Идут переговоры»,— сказал собеседник агентства.

Майкл Хантер в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина. В активе 31-летнего американца 18 побед (12 нокаутом) и одно поражение. На счету 40-летнего Александра Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.

ТАСС