Татарстан поднимет декларацию о суверенитете

Татарстан в 2020 году намерен отметить 30 лет со дня принятия декларации о государственном суверенитете. Как заявил президент республики Рустам Минниханов, документ определил «современное развитие Татарстана» и помог выстроить «доверительные отношения с федеральным центром». В его аппарате “Ъ” сказали, что формат празднования пока не определен. Эксперты считают, что сейчас о декларации вспоминать «не очень удобно». Власти Татарстана постараются сформулировать цель праздника «очень корректно, чтобы не бередить болезненные точки федерального центра», полагают они.



О том, что в следующем году Татарстан будет отмечать 30-летие со дня принятия декларации о государственном суверенитете республики, Рустам Минниханов заявил, выступая с посланием к Госсовету в минувшую среду. Он назвал эту дату «важным событием, определившим развитие современного Татарстана». «Взяв на себя ответственность за собственное будущее, Татарстан как один из динамично развивающихся субъектов страны выстроил доверительные отношения с федеральным центром и успешно развивает сотрудничество со многими регионами и зарубежными партнерами»,— сказал он.

Напомним, декларация о суверенитете была принята 30 августа 1990 года Верховным советом ТАССР, который на тот момент возглавлял Минтимер Шаймиев (впоследствии был избран первым президентом Татарстана, сейчас занимает должность госсоветника республики). Она провозглашала, что «земля, ее недра, природные богатства и другие ресурсы на территории Татарской ССР являются исключительной собственностью народа». Документ гарантировал «равноправное функционирование татарского и русского языков в качестве государственных, сохранение и развитие языков других национальностей». В 1992 году республика провела референдум о суверенитете и приняла собственную конституцию. В 1994 году Татарстан заключил с Москвой первый договор о разграничении полномочий. Срок второго договора истек в 2017 году (федеральный центр продлевать соглашение не стал). 30 августа в Татарстане является праздничным нерабочим днем. В последние годы отмечается как День Республики. Рустам Минниханов ежегодно поздравляет жителей с этим праздником, но декларация в его речи не упоминается. Политические акции в этот день проводит лишь оппозиционный властям Всетатарский общественный центр.

Каким образом 30-летие принятия декларации будет отмечаться в будущем году, пояснить “Ъ” в пресс-службе президента вчера не смогли. «Заявление президента в рамках послания — это поручение сформировать программу празднования по случаю 30-летия. Так или иначе, безусловно, дата имеет важное значение для истории нашей республики»,— сказала “Ъ” представитель аппарата господина Минниханова Лилия Галимова. Она обратила внимание, что «основным» мероприятием 2020 года станет 100 лет образования ТАССР.

К этому празднику республика уже готовится с 2015 года. Республиканский оргкомитет возглавил лично господин Минниханов. Был сформирован правительственный план мероприятий. А в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия ТАССР на общероссийском уровне (федеральный оргкомитет возглавил вице-премьер РФ Виталий Мутко). Выступая с посланием, Рустам Минниханов объявил 2020 год в Татарстане Годом 100-летия ТАССР. «В ближайшее время стартует программа юбилейных мероприятий, которая включает в себя международные, федеральные социально-культурные, научные проекты и форумы, мероприятия по сохранению исторического и духовного наследия»,— сказал глава республики. В пресс-службе президента уточнили “Ъ”, что юбилей будет оплачен за счет федерального и республиканского бюджета, но точную сумму назвать не смогли.

Опрошенные “Ъ” татарстанские депутаты считают, что обе даты важны для республики. «А почему бы не отметить? Отметить надо достойно, потому что наша эта история»,— заявил “Ъ” вице-спикер Госсовета Татарстана Марат Ахметов. Он не согласен с тем, что республика с тех пор «что-то потеряла или утеряла»: «Мы живем в большой стране. Принижать роль принятия суверенитета — это будет неуважение к собственному народу».

Старейший депутат Госсовета Марат Галеев назвал принятие декларации о суверенитете «точкой бифуркации в развитии республики». Он напомнил, что Татарстан таким образом «отреагировал» на декларацию о суверенитете РСФСР. «Ориентация на способность самостоятельного развития была не конъюнктурным явлением, а порождением жизни. Прошедшие 30 лет показали, что без такого подхода, только при иждивенческих настроениях, развития вообще не может быть. Это один из важнейших принципов реального федерализма».

«100-летие ТАССР Москву не так нервирует. К автономии они относятся спокойно»,— говорит директор Института истории Академии наук Татарстана, бывший помощник первого президента республики Рафаэль Хакимов, объясняя, почему юбилею ТАССР уделяется внимания больше, чем годовщине принятия декларации. «Но если бы не декларация, не было бы сегодняшнего Татарстана. Были бы позади Башкортостана, как всегда»,— говорит историк. По его словам, «необязательно сегодня ходить с флагами на демонстрации»: «Декларация не предполагала полной независимости».

По мнению политолога Сергея Сергеева, отмечать 30-летие принятия декларации в рамках юбилея ТАССР выглядит логичным: «Татарстанское руководство всегда стремилось сохранить и использовать все исторические даты в прагматическом ключе». Он полагает, что празднование 30-летия будет «сформулировано очень корректно, чтобы не бередить болезненные точки федерального центра». «90-й год — это действительно важный рубеж в истории Татарстана, хотя вспоминать о нем сейчас не очень удобно. Но власти республики попытаются пройти между каплями дождя»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов