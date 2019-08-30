«Государственность стремится к нулю, а значение праздника возрастает»

В пятницу исполнилось 29 лет со дня принятия декларации о суверенитете Татарстана, которую в 1990 году подписал бывший президент республики Минтимер Шаймиев. По этому поводу в Казани прошел митинг, на котором местные активисты констатировали «уничтожение татарской государственности» за последние годы. На официальном уровне эта дата отмечается как День республики. Нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов по случаю праздника заявил, что регион «развивается в условиях общественно-политической стабильности».

В пятницу в Казани в сквере Тинчурина прошла акция, посвященная 29-й годовщине принятия декларации о государственном суверенитете Татарстана. Этот документ был принят 30 августа 1990 года и должен был стать основой для участия республики «в подготовке и заключении союзного договора, договора с РСФСР». Декларацию подписал председатель Верховного совета республики Минтимер Шаймиев (впоследствии был избран первым президентом Татарстана, сейчас занимает должность госсоветника республики).

Организатором митинга выступил Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), который сейчас находится в оппозиции властям республики и федеральному центру. На акцию пришли всего 100 человек, в основном, активисты татарских движений, а также артисты, писатели, ученые, бывшие депутаты Верховного совета Татарстана. Участники принесли с собой флаги республики, а также плакатами «30 августа — День рождения государства Татарстан», «Воплотить в жизнь декларацию 1990 года», «Вернуть конституцию 1992 года, принятую на основе декларации 1990 года».

Участники митинга считают «состояние татарской государственности» как «критическое». Они напомнили, что на основе декларации был проведен референдум о государственном статусе Татарстана и принята региональная Конституция 1992 года, через год был принят закон «О языках». Однако в итоге результаты референдума «не были реализованы», а Конституция «была практически отменена», говорится в резолюции митинга. Активисты также вспомнили, что в 2017 году федеральный центр отказался продлевать с республикой договор о разделении полномочий, что привело к «уничтожению татарской государственности». А год назад президент России Владимир Путин подписал закон, который запретил обязательное изучение государственных языков республик. «Татарский язык не может преподаваться "по свободному выбору", он должен преподаваться как государственный язык. Мы расцениваем этот закон как покушение на государственность коренных народов РФ»,— сказано в резолюции.

На митинге выступила татарская писательница, основательница партии национальной независимости «Иттифак» Фаузия Байрамова. Она констатировала, что Татарстан благодаря нефти достиг «экономической независимости», но так и не обрел духовную: «Язык обучения в школах зависит от Москвы, где строить мечеть — зависит от Москвы».

Глава президиума ВТОЦ Фарит Закиев заявил, что 30 августа остается «величайшим событием в истории татарского народа» и «главным государственным праздником Татарстана»: «Государственность стремится к нулю, а значение этого праздника возрастает»: «Это память и знак того, что мы сумеем восстановить свою государственность». Он отметил «современный тренд» в России на «создание унитарного государства без национальностей, без народов из безликих добытчиков нефти и пожирателей попкорна». «У нас есть конституция, есть праламент, есть флаг, есть гимн. Но все это не имеет никакого реального содержания»,— посетовал глава ВТОЦ. Он призвал «наполнить эти символы государственности реальным содержанием», например, «выбрать парламент, который может бороться за самостоятельность Татарстана, за язык, за справедливое распределение средств между федеральным центром и республикой» (выборы в Госсовет республики состоятся 8 сентября).

В беседе с «Ъ-Казань» Фарит Закиев также выразил солидарность с властями региона, которые выступили против федерального законопроекта о придании статуса памятной даты дню окончания Великого стояния на реке Угре. «Сейчас социально-политическая обстановка очень плохая. Чтобы отвлечь внимание народа, такая хрень и придумывается. Такое стояние было, но почему это день воинской славы? Битвы-то не было»,— сказал господин Закиев. В конце митинга его участники хором спели песню на стихи татарского поэта Габдуллы Тукая «И туган тел» (с тат. — «родной язык»).

30 августа в Татарстане является праздничным нерабочим днем. Однако в последние годы праздник отмечается как День Республики. Одновременно в Казани и в ряде городов отмечается День города. В Казани, в частности, запланированы концерт в исполнении звезд татарской и российской эстрады, фестиваль современной татарской культуры, оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».

Президент Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей республики, декларацию о суверенитете не упомянул. Он лишь отметил, что «многонациональный Татарстан развивается в условиях общественно-политической стабильности» и республика «ощущает всемерную поддержку со стороны руководства страны». Вместе с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровом господин Минниханов посетил конноспортивный праздник, приуроченный ко Дню республики, а также «Праздник двора» в Казани. Также президент Татарстана выложил в Instagram видео о запуске лакомства чак-чак в космос.

Кирилл Антонов