Минстрой отрицает переезд в правительственный комплекс в «Москва-Сити»

Минстрой России не планирует в правительственный комплекс в «Москва-Сити» и останется в своем основном здании на Садово-Самотечной улице в Москве, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
«Даже времени нет на эту тему подумать. Мы остаемся в этом здании, продолжаем работать. Пока другой информации у меня нет»,— сказал министр (цитата по ТАСС).
Ранее “Ъ” сообщал, что вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи в в правительственный кластер «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств за исключением МВД, Минобороны, МЧС, МИДа и Росархива. Для этих целей еще в 2017 году выкуплено почти 75 тыс. кв. м в «IQ квартале» у «Галс-девелопмент».
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Портфель-Сити».
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