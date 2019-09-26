Минстрой отрицает переезд в правительственный комплекс в «Москва-Сити»

Минстрой России не планирует в правительственный комплекс в «Москва-Сити» и останется в своем основном здании на Садово-Самотечной улице в Москве, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Даже времени нет на эту тему подумать. Мы остаемся в этом здании, продолжаем работать. Пока другой информации у меня нет»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Ранее “Ъ” сообщал, что вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи в в правительственный кластер «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств за исключением МВД, Минобороны, МЧС, МИДа и Росархива. Для этих целей еще в 2017 году выкуплено почти 75 тыс. кв. м в «IQ квартале» у «Галс-девелопмент».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Портфель-Сити».