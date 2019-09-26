MacDonald's начнет продавать бургеры с котлетами из растительного мяса

MacDonald's присоединяется к эксперименту по внедрению в меню бургеров с котлетами из растительного мяса, созданного на основе горохового белка американской компанией Beyond Meat. Эксперимент пройдет в 28 ресторанах канадского Онтарио. Он начнется 30 сентября и будет продолжаться 12 недель.

Ранее продукцию с заменителями мяса ввели другие крупные сети ресторанов быстрого питания — KFC и Burger King. Они используют для этого продукцию той же Beyond Meat или ее основного конкурента, Impossible Foods.

На фоне заявления McDonald’s акции Beyond Meat выросли в цене более чем на 10% и торгуются у отметки $153, что примерно в шесть раз выше уровня их размещения на бирже в мае этого года.

Кирилл Сарханянц