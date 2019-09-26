На северном участке КАД в ночь на пятницу несколько раз перекроют движение

На участке петербургской кольцевой автодороги, между Выборгским шоссе и Парашютной улицей (внешнее кольцо), в ночь на пятницу, 27 сентября, трижды полностью перекроют движение. Перекрытия продлятся не более двадцати минут за один раз.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», из-за работ по демонтажу опор над проезжей частью будет перекрыто движение в период с 00:00 до 00:20, с 03:00 до 03:20 и с 05:00 до 05:20 27 сентября 2019 года.

Напомним, что в связи с началом производства работ по установке шумозащитных экранов на участке КАД между развязками с Парашютной улицей и Выборгским шоссе на срок с 30 сентября по 30 октября будет полностью закрыто движение по внутреннему кольцу. Все работы проводятся в рамках реконструкции и расширения северного участка автодороги.