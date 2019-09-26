На северном участке КАД на месяц перекроют внутреннее кольцо

В связи с началом производства работ по установке шумозащитных экранов в рамках реконструкции северного участка КАД между развязками с Парашютной улицей и Выборгским шоссе на срок с 30 сентября по 30 октября полностью перекрывается движение по внутреннему кольцу. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На время проведения работ будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо. В оба направления оно будет осуществляться по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении, уточнили в дорожном ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за ремонта Выборгского шоссе на сутки закрываются съезды с внешнего и внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе в сторону города и области.