Роскомнадзор выявил нарушения обработки персональных данных у Mercedes-Benz, Sony и Huawei

Роскомнадзор «в отдельных случаях» выявил нарушения обработки персональных данных у российских представительств Mercedes-Benz, Sony и Huawei, говорится в пресс-релизе ведомства. В частности, компании нарушали условия обработки и уничтожения данных, а также использовали согласия граждан, не соответствующих нормам. Компаниям выдали предписания об устранении всех нарушений.

При этом Роскомназор отмечает стремление иностранных компаний соблюдать требования законодательства о персональных данных. «В ходе проверок подтвердился факт того, что все три указанные компании локализовали базы с персональными данными российских граждан на территории России»,— сообщил Роскомнадзор.

По версии ведомства, все обнаруженные недостатки при обработке персональных данных «не привели к нарушению прав российских граждан», сообщил пресс-секретарь Вадим Ампелонский «Интерфаксу». «Это системные нарушения, которые выявлены у всех проверяемых компаний. Мы акцентируем на них внимание, потому что, видимо, юристы иностранных компаний понимают закон иначе, нежели регулятор. В целом, эти недостатки не привели к фактическому нарушению прав российских граждан. Однако они должны быть устранены во исполнение наших предписаний»,— объяснил господин Ампелонский.

Напомним, объем штрафов за утечки персональных и платежных данных во всем мире достиг $320 млн. В России не раскрывают сумму взысканий за нарушения, но утверждают только о 30 случаях привлечения к ответственности.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Компании упускают данные».