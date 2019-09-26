Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты

Исполняющим обязанности главы Элисты (столица Республики Калмыкия) и его администрации в ходе заседания депутатов городского собрания назначили Дмитрия Трапезникова, сообщается на сайте администрации города. Его кандидатуру рекомендовал глава Калмыкии Бату Хасиков. В 2018 году господин Трапезников исполнял обязанности главы ДНР.

Напомним, в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа 2018 года погиб глава ДНР Александр Захарченко. Исполняющим обязанности главы ДНР стал господин Трапезников, занимавший до этого пост вице-премьера. Однако позже Генпрокуратура ДНР назвала назначение Дмитрия Трапезникова нелегитимным. После этого Народный совет ДНР назначил исполняющим обязанности главы ДНР Дениса Пушилина до проведения выборов. Сейчас господин Пушилин является главой республики.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В ДНР передали всю власть Совету».