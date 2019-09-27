Листинг без ограничений

Уже год власти обсуждают идею создания биржи для листинга компаний, находящихся под санкциями. И сейчас, похоже, готовы перейти от слов к делу. На рынке знают, хотя пока официальных подтверждений и нет, что эту роль отвели Санкт-Петербургской валютной бирже.

Пока что на ней проводят размещение временно свободных средств бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Но биржа уже перестала раскрывать состав акционеров и совета директоров, старые совладельцы в лице банков, включая Сбербанк и ВТБ, выходят из капитала. На днях стало известно, что новыми акционерами биржи могли стать РНКБ, который уже находится под санкциями, и «оборонный» Промсвязьбанк. Впрочем, банки подтверждать эту информацию не спешат. По информации “Ъ” обсуждается также возможность прямого владения государством, например, в лице Росимущества.

В целом идея властей перевести листинг санкционных компаний на отдельную биржу понятна — так они получат возможность оставаться публичными. Ни одна биржа работать с бумагами находящихся под жесткими санкциями организаций не готова, но надо же им где-то проводить размещения. Кроме того, листинг может помочь в получении рейтингов, что снижает процент по кредитам. А раз есть потребность, то будет и биржа.

Но если интерес санкицонных компаний к продаже своих ценных бумаг понятен, то представить их потенциального покупателя сложно. Согласно пояснениям OFAC, любая деятельность, направленная на обход введенных ограничений, может привести к вторичным санкциям в отношении лиц, осуществляющих ее. Помимо прочего одним из главных последствий для инвесторов, купивших бумаги компаний под санкциями, может стать отказ от обслуживания американскими и европейскими банками (включая банки-корреспонденты), обращает внимание руководитель юридической практики Grace Consulting Екатерина Орлова.

В такой ситуации, трудно представить себе независимого инвестора, который рискнет торговать бумагами компаний под санкциями даже с существенным дисконтом. И очевидно, что основным покупателем ценных бумаг санкционных компаний будет в первую очередь государство. Неясно только, зачем при всем многообразии форм открытой и косвенной господержки для помощи попавшим под санкции структурам понадобилась биржа, сама идея которой предусматривает публичность. Риски утечки информации о любых сделках существуют всегда, и в данном случае идея, к реализации которой власти все ближе, выглядит не как новые возможности для попавших под санкции, а как повод для расширения последних.