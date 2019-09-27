«Не надо делать политическое шоу»

Александр Высокинский подвел итоги года работы в должности мэра Екатеринбурга. Среди положительных моментов он назвал рост зарплат, объемов строительства и благоустройства. Фактором, который осложняет его работу, он считает слухи, которые распространяют журналисты про его команду. Эксперты полагают, что основная проблема мэра в том, что он «не дорос до должности».



Пресс-конференция главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященная итогам года, началась с отчета о социально-экономическом развитии города. Мэр рассказал о росте средней зарплаты, товарооборота и темпов строительства жилья, отметил, что за год увеличилось количество граждан, занимающихся физкультурой и спортом — с 39% до 42% от общего количества жителей города. Господин Высокинский анонсировал, что в следующем году возможна концессия по реконструкции трамвайных путей, строительство новых линий до Академического и Новокольцовского и обновление транспортного парка. Отдельно он похвастался новой гранитной плиткой, которую сейчас кладут на центральные улицы. «Мы кладем плитку 80–100 мм по технологиям, которые применяются в Москве и Санкт-Петербурге. Нужно одеть в гранит основные улицы, тогда покрытие прослужит не пять–семь лет, а 50–60 лет»,— пообещал он.

После 40-минутного отчета мэр позволил журналистам в течение двадцати минут задавать вопросы. Прессу интересовало уголовное дело в отношении его первого заместителя Александра Ковальчика, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в то время, когда он возглавлял муниципальный «Водоканал». Господин Высокинский подтвердил, что в мэрии были сотрудники правоохранительных органов. По его словам, они зашли в кабинет господина Ковальчика и ничего не взяли, «миллиард из кабинета не вынесли». Он добавил, что обсудил ситуацию с губернатором Евгением Куйвашевым и они «пришли к единому мнению». «Не надо делать из этого политическое шоу»,— попросил журналистов Александр Высокинский.

Журналисты напомнили мэру о его слабой команде и поинтересовались, кого он собирается уволить. «Я вас уверяю, мы кадровой работой занимаемся постоянно. Чем больше вы распространяете слухов на тему, кто кого собирается увольнять, тем хуже вы делаете городу. Команда раздергивается, производительность падает»,— пожаловался господин Высокинский.

Подводя итоги встречи, глава города признался, что «год был непростой». «Было больше политики, чем в выборные года. Если убрать всю политическую мишуру, мы сделали большой шаг вперед»,— подчеркнул он. Мэр поблагодарил жителей, депутатов и журналистов, большая часть из которых, по его мнению, «пережила передел рынка» и достойно провела «первый год без противостояния городских и областных властей».

По мнению политолога Алексея Швайгерта, единственная проблема Александра Высокинского — «уникальная способность аккумулировать вокруг себя спорные информационные истории и реагировать на них странным образом». Глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов уверен, что мэр «не дорос до должности». «Кресло мэра — не то кресло, где набираются опыта. Глава города должен обеспечивать полноценное, бесперебойное функционирование гигантского полуторамиллионного города. Сюда надо приходить подготовленным и в первую очередь учитывать интересы жителей, а не какие-то абстрактные экономические теории. За год Александр Высокинский не понял, что главное это люди»,— уверен политолог. По его мнению, мэр не оправдал возложенных на него ожиданий и «становится токсичным для губернатора», благодаря которому попал и остается в должности. «Главный итог года в том, что он усидел в этом кресле, несмотря на ежемесячные скандалы. Если бы не поддержка губернатора, у него не было бы ни единого шанса остаться главой. Как только народное негодование перейдет за красную отметку, то губернатору не останется ничего кроме как избавляться от него»,— уверен господин Пирогов.

Анна Лапина