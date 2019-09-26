МТС рефинансирует кредит ВТБ на 50 млрд рублей

Оператор МТС договорился с ВТБ о кредитной линии на 55 млрд руб. с возможностью выбирать средства отдельными траншами в течение шести месяцев, а также о досрочном погашении действующего кредита на 50 млрд руб., сообщили в компании.

На погашение кредита были направлены часть средств из новой кредитной линии (25 млрд руб.) и собственные средства МТС (еще 25 млрд руб.). Результатом рефинансирования стало снижение процентных расходов и увеличение срока погашения кредита ВТБ с двух до пяти лет, уточняют в МТС. Оставшийся лимит подтвержденной кредитной линии на 30 млрд руб. МТС планирует направить на рефинансирование текущего долга в 2019–2020 годах.

Юлия Тишина