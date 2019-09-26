На субсидирование авиаперевозок из Нижнего Новгорода направят 161 млн рублей

Из бюджета Нижегородской области на субсидирование авиаперевозок в 2020-2021 годах заложено 161,1 млн руб. ежегодно, сообщает пресс-служба правительства региона. Поддержку получат рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Новосибирск, Уфу, Геленджик, Сочи, Челябинск, Пермь, Казань и Краснодар. При этом объем необходимых для этого средств оценивается в 198,9 млн руб., сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в 2019 году на субсидирование новых направлений – Екатеринбург, Новосибирск, Самара и Санкт-Петербург – направят дополнительно 33,3 млн. руб. из бюджета региона. Софинансирование осуществляется в пропорции 40% из федерального бюджета и по 30% из региональных.

В настоящее время Нижегородская область субсидирует рейсы в Пермь, Краснодар и Казань. На это заложено 37,6 млн руб. в год. Рейсы из Нижнего Новгорода в Калининград, Калугу и Ростов-на-Дону поддерживаются из бюджетов других регионов.

Анастасия Еремина