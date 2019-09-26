Вопрос о переносе «Формулы-1» из Сочи не стоит на повестке Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вопрос о переносе российского этапа Гран-при «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург не стоит на повестке Кремля. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Ранее “Ъ-Кубань” со ссылкой на Daily Mail сообщал, что руководство «Формулы-1» якобы ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о возможности переезда российского этапа Гран-при из «Автодрома Сочи» на автодром «Игора», строительство которого завершается под Санкт-Петербургом. И глава государства, по данным источников, уже дал на это согласие. Возможный переезд Гран-при из олимпийской в северную столицу может произойти в 2021 году.

Дмитрий Михеенко