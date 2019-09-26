Гран-при «Формулы-1» может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин и руководство «Форулы-1» ведут переговоры о возможном переезде российского этапа Гран-при из «Автодрома Сочи» на автодром «Игора», строительство которого завершается под Санкт-Петербургом. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Daily Mail.

По информации издания, руководство «Формулы-1» желает проводить чемпионат в более узнаваемом во всем мире городе, нежели Сочи. Переезд может случиться уже в 2021 году.

Гран-при России «Формулы-1» в Сочи начало проводиться в 2014 году, во время проведения Зимних Олимпийских Игр. Уже тогда, по данным Чемпионат.com, бывший руководитель «Формулы» Берни Экклстоун интересовался возможностью провести российский этап в Санкт-Петербурге.

Гран-при России «Формулы-1» стартует сегодня, 26 сентября, на «Автодроме Сочи». Мероприятия продлятся до воскресенья, 29 сентября, и завершатся финальной гонкой и концертом группы «Ночные снайперы».

Дмитрий Михеенко