Банки подсчитают скоринговые баллы заемщиков

Банки хотят получать информацию о заемщиках без их согласия. Кредитные организации уверяют, что это выгодно самим заемщикам: они будут меньше получать от банков СМС и звонков с предложениями, а процесс заполнения заявки упростится. Банки просят доступ к скоринговым баллам — это показатель кредитоспособности заемщика, который вычисляется автоматически на основе множества аспектов.
Так, кредиты действительно могут стать более персонифицированными, но есть и риск, что люди станут чаще обращаться к микрофинансовым организациям, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Формально у банков будет основание быстрее рассматривать кредитные заявки и не спамить своим клиентам. Теоретически организации могут упростить процедуру выдачи займа. Но, конечно, надо учитывать, что они хотят бороться за качественных клиентов, потому что резервирование под кредит — это очень сильное давление на баланс организаций, которые хотят иметь как можно меньше плохих займов, в том числе за счет того, что будут иметь полную информацию о клиентах.
Главное опасение, на мой взгляд, связано не столько со злоупотреблениями со стороны банков, сколько с появлением мошенников, которые будут уговаривать исправить кредитную историю. Кроме того, еще сохраняется возможность того, что человек, получивший отказ в одном банке, может получить заем в другом. Если же кредитную историю будут знать все организации, есть угроза того, что люди будут получать кредиты в МФО, которые работают без лицензии и вообще находятся за пределами регулирования.
Это потенциально увеличивает риски теневого кредитования: уже никакой ЦБ не узнает, какова реальная просрочка у людей, где они заняли деньги и под какой процент».
По данным «Ведомостей», в Центробанке пообещали подумать над предложением кредитных организаций. Поскольку регулятор хочет предотвратить образование «кредитного пузыря», расширение возможностей банков будет логичным, говорит гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин: «У каждого банка есть своя скоринговая система, которая оценивает каждого заемщика, обратившегося в банк, и я не очень понимаю, что им даст дополнительный балл, который будет отражаться в бюро кредитных историй. У организаций есть внутренние алгоритмы расчета рисков и платежеспособности каждого заемщика, поэтому непонятно, какую дополнительную информацию в данном случае можно получить. Выгода ЦБ только в том, чтобы у банков не росли проблемные портфели. Главное в этой системе, чтобы решение вопросов с плохими заемщиками не было затратным. Чем большей информацией будут обладать банки, которые занимают деньги у ЦБ, тем будет меньше проблем, а портфели банков станут более качественными. Если банки будут продолжать закредитовывать людей, у которых уже есть обязательства, то, конечно, этот “пузырь” будет расти. Хотя в 2014-2015 годах он не был больше, чем в 2019. Сейчас ситуация, наверное, гораздо лучше».
Банки не первый раз пытаются расширить свои возможности по оценке кредитоспособности. Так, на прошлой неделе несколько крупных организаций начали в тестовом режиме проверять заемщиков на основе данных из кредитных историй их родственников.
просмотров: 256203
просмотров: 78793
просмотров: 77389
просмотров: 66298
просмотров: 64586