Банки делают ставку на семейные ценности

На российском рынке появилась новая методика расчета долговых рисков: понять, вернет человек деньги или нет, можно по финансовой дисциплине его близких, уверены разработчики нового подхода. ВТБ, Тинькофф, а также «Ренессанс Кредит» подтвердили свое участие в эксперименте. Как будет работать система? Об этом — Анна Пестерева и Николай Долгополов.

Оказывается, родственные связи в России — не пустой звук, считают финансовые аналитики. Если человек не может вернуть кредит, ему обычно помогают родители, супруг или взрослые дети. И этот фактор нельзя недооценивать. По поведению ближайшего окружения можно предположить, насколько ответственно человек будет относиться к своей задолженности. Если родители или супруг заявителя регулярно задерживают выплаты, то, скорее всего, он будет делать то же самое.

Найти информацию о ближайшем круге заемщика, как выясняется, — дело нескольких минут. Займется этим бюро кредитных историй «Эквифакс». Сейчас система содержит сведения о почти 60 млн граждан, пояснил директор по продуктам и маркетингу компании Игорь Лисянский: «Система бюро проверяет окружение этого субъекта — брата, сестру, мужа, жену, родителей, детей, причем актуальность этих связей также оценивается. В качестве механизмов используются поручительство, созаемщики, проживание по одному адресу регистрации, анализируется кредитная история ближайших родственников и рассчитывается скоринговый балл».

Проверять закредитованность родственников планируют у тех клиентов, которые обратились в банк впервые. Также это может использоваться при оформлении необеспеченных ссуд и автокредитов. На основании исследования долговых рисков родственников будут выносится два решения: выдавать ли кредит и какую ставку предложить клиенту.

Похожий механизм используется в европейских странах, где банки учитывают даже репутацию района, в котором живет заемщик. Пока что на эксперимент согласились Тинькофф, ВТБ и «Ренесанс Кредит», но вскоре участников программы может стать больше, уверен старший партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Сергей Никитенков: «С точки зрения банка, это правильный ход воспринимать заемщика не как единицу, а именно как совокупность единиц, у которых имеется какой-то актив. Да, банк имеет право анализировать информацию из открытых источников».

Несет ли новый способ оценки какие-то риски для клиентов? Если кто-то из ваших родственников или бывший супруг задолжал банку, то заем вам могут не выдать или ухудшить условия по нему. Получается, что их действия будут влиять на ваш кредитный рейтинг. Этот фактор негативно отразится на новых заемщиках, признает гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. С другой стороны, когда человек накопит собственную кредитную историю, давление на него снизится. «В 2000 году в России родилось 1,2 млн человек. До этого у них не было никакой кредитной истории. Сейчас же, идя в банки, они вступают в новую жизнь. По мере того, как люди начинают использовать какие-то простые продукты, начинает накапливаться история, и дальше, соответственно, уже никакие родственники не повлияют на решения кредитной организации»,— говорит Александрович.

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Новый способ оценки долговых рисков вводится на фоне сообщений о закредитованности россиян. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, например, предлагал разделить ответственность банков и заемщиков за просроченные платежи по кредитам. Вероятно, новый инструмент должен застраховать банки от возможных осложнений.

Юристы отмечают, что клиенты могут запретить банкам проверять своих родственников по базе кредитных историй. Для этого достаточно сделать соответствующую пометку в заявлении на предоставление займа.