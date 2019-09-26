В России отзывают новые кроссоверы Mercedes-Benz GLE

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 922 автомобиля, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся кроссоверов GLE, проданных в 2018 и 2019 годах. На указанных машинах выявлена проблема с дренажными шлангами для конденсата кондиционера, которые могли быть установлены некорректно.

Официальные дилеры Mercedes-Benz проведут проверку и, при необходимости, корректную установку дренажных шлангов для конденсата кондиционера. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Напомним, ранее в Mercedes-Benz объявили о проведении сервисной кампании в отношении пикапов Mercedes-Benz X-Class.