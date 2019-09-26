По делу о мошенничестве в медцентрах Петербурга задержаны 11 человек

Следственный комитет по Петербургу продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) по 12 эпизодам в отношении руководителей и сотрудников частных медицинских центров в Петербурге. Действия соучастников дополнительно квалифицированы по чч.1, 2, 3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем), сообщили в региональном управлении СКР.

В настоящий момент по подозрению в совершении данных преступлений задержаны 11 человек. Решается вопрос о предъявлении им обвинения. В отношении еще восьми лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а в отношении трех следствие будет ходатайствовать об аресте.

В числе попавших под подозрение медучреждений в том числе попали центр «АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»), «Роял Клиник» (ООО «Центр Косметики»), «Верба» (ООО «Верба») и центр «Ювента» (ООО «Гермес»).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в нескольких частных клиниках Петербурга прошли обыски. По версии следствия, их сотрудники обманывали клиентов, взимая с них деньги за лечение якобы выявленных тяжелых заболеваний и несуществующих болезней.