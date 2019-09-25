Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в медцентрах Петербурга

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) после проведенных обысков в частных медицинских центрах Петербурга. В дело объединили более мелкие дела, возбужденные ранее по признакам совершения того же преступления. В числе компаний, где проводились оперативные мероприятия, — клиника красоты «Роял Клиник» в ТРК «Великан Парк», «Ангел Мед» на Лесном проспекте, аналогичный медцентр на Фурштатской улице и другие. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, из материалов уголовного дела следует, что персонал данных клиник, не имея профильного образования, под видом оказания медицинских услуг, обманывал клиентов. В частности, с них взимались деньги за лечение якобы выявленных тяжелых заболеваний и несуществующих болезней. Всего обыски прошли в пяти медцентрах Петербурга, а также в Москве. Предполагается, что все компании связаны с неким гражданином Израиля, а в числе фигурантов — более 40 человек.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что обыски в медцентрах Петербурга, а также в жилищах их владельцев и сотрудников прошли утром 25 сентября.